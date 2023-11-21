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Над Ростовской областью ПВО уничтожил украинский дрон 21 ноября

Силовые структуры » Военные новости

В небе над Ростовской областью средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, информирует Министерство обороны РФ.

Над Ростовской областью ПВО уничтожил украинский дрон 21 ноября
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Информация о возможных разрушениях уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что два белгородских села обстреляны ВСУ за прошедшие сутки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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