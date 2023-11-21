В небе над Ростовской областью средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, информирует Министерство обороны РФ.
"Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — сказано в сообщении.
Информация о возможных разрушениях уточняется.
Ранее мы сообщали о том, что два белгородских села обстреляны ВСУ за прошедшие сутки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.