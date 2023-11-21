Шойгу: поставки ракет в войска в зону СВО в 2023 году выросли более чем втрое

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу обратил внимание, что поставки ракет в войска Вооружённых сил РФ выросли в этом году более чем втрое.

Фото: President.gov.ua

Он указал, что российское ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Таким образом, в этом году его поставки в интересах задействованных в зоне спецоперации группировок российских войск выросли более чем в три раза. Об этом министр рассказал во вторник в ходе коллегии Минобороны РФ.

По словам Шойгу, при помощи ракет российские военнослужащие нанесли по противнику более 270 ударов. В результате было поражено 330 объектов.

"В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза", — заключил глава российского оборонного ведомства.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу назвал число потерь боевиков Вооружённых сил Украины с начала ноября. По его словам, за этот срок украинская армия потеряла почти 14 тысяч человек.