Раненый офицер "Отважных" подбил танк ВСУ при сражении с боевиками "Азова"*

Российский офицер из группировки ВС РФ "Отважные" поразил украинский танк при сражении с боевиками националистического батальона "Азов"*.

Фото: Вадим Савицкий

По словам разведчика ЦВО с позывным "Фокс", бой развернулся в районе Красного Лимана. Он уточнил, что офицер "Отважных" применил гранатомёт против танка ВСУ.

"С нашей роты офицер подбил один танк из гранатомёта, будучи раненым", — подчеркнул разведчик в разговоре с РИА Новости.

Как пояснил военнослужащий, попытка атаки ВСУ у Красного Лимана провалилась. Элитные подразделения Украины столкнулись с потерями в военной технике и живой силе, отметил "Фокс".

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил о росте безвозвратных потерь ВСУ на Краснолиманском направлении.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.