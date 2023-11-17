Марочко: на Краснолиманском направлении выросли безвозвратные потери ВСУ

Подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции на Украине возросли потери в рядах украинской армии. В частности, безвозвратные потери среди личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) резко возросли в районе Серебрянского лесничества. По мнению Марочко, это связано с недостаточной огневой поддержкой штурмовых подразделений ВСУ.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"В связи с сокращением использования западных боеприпасов при артиллерийской подготовке перед действиями наступательного характера, а также недостаточной огневой поддержкой штурмующих подразделений украинских боевиков в районе Серебрянского лесничества, у противника резко возросли безвозвратные потери", — цитирует Марочко РИА Новости.

При этом подполковник ЛНР в отставке также подчеркнул, что ещё на рост потерь влияет сокращение эвакуационных мероприятий. Зачастую раненные украинские боевики умирают от кровопотери, так и не дождавшись эвакуации.