В Одесской области подпольщики ликвидируют украинских националистов

В Одесской области от огнестрельных ранений скончался радикал Евгений Резвушкин.

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Националист отличался особой жестокостью в расправах над русским населением.

В Алтестово 17 ноября Резвушкин получил несколько выстрелов в упор у своего дома. Нападавший скрылся, а раненого нациста обнаружила жена, доставившая его в одну из больниц, где он умер накануне, 21 ноября.

Являясь наследником фашистских коллаборантов, садист Резвушкин в своё время поддержал майдан. Он сколотил банду, которая по приказу СБУ в Одессе занималась расправами над инакомыслящими, не гнушалась рэкетом и вымогательствами. Палачи Резвушкина участвовали и в сжигании людей 2 мая в Доме профсоюзов.

По сведениям "Царьграда", покушение организавали одесские подпольщики. Сейчас в банде националистов отмечен животный страх, бандеровцы нутром чувствуют приближение суда над ними.