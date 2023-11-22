Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как отсутствие партнера в молодости влияет на заработок и благополучие
"Мозгов у них нет": актёр Александр Пашутин высказался об актерах, осудивших Родину
В Музторге стартовала Черная пятница
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец Shaman высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ

В Одесской области подпольщики ликвидируют украинских националистов

Силовые структуры

В Одесской области от огнестрельных ранений скончался радикал Евгений Резвушкин.

В Одесской области подпольщики ликвидируют украинских националистов
Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

Националист отличался особой жестокостью в расправах над русским населением.

В Алтестово 17 ноября Резвушкин получил несколько выстрелов в упор у своего дома. Нападавший скрылся, а раненого нациста обнаружила жена, доставившая его в одну из больниц, где он умер накануне, 21 ноября.

Являясь наследником фашистских коллаборантов, садист Резвушкин в своё время поддержал майдан. Он сколотил банду, которая по приказу СБУ в Одессе занималась расправами над инакомыслящими, не гнушалась рэкетом и вымогательствами. Палачи Резвушкина участвовали и в сжигании людей 2 мая в Доме профсоюзов.

По сведениям "Царьграда", покушение организавали одесские подпольщики. Сейчас в банде националистов отмечен животный страх, бандеровцы нутром чувствуют приближение суда над ними.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность?
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец Shaman высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ
Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип
НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым
Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников