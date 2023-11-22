Военкор Сладков проинформировал, что ВС РФ зашли за высоты над Клещеевкой в районе Артёмовска

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ заняли важные позиции над Клещеевкой в районе Артёмовска для контроля пути на Часов Яр. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков на радиостанции "Говорит Москва".

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Он также упомянул, что российская армия наносит удары по помощи, которую украинское командование посылает в село Крынки в Херсонской области, и пресекает попытки диверсантов высадиться на стратегически важных островах.

"А далее Константиновка — это прикрытие Дзержинска. Дзержинск — это снабжение украинского авдеевского гарнизона, который мы берем в окружение", — сообщил военкор.

Ранее военкор Сладков сообщил, что события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту".

