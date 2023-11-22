ВС РФ заняли важные позиции над Клещеевкой в районе Артёмовска для контроля пути на Часов Яр. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков на радиостанции "Говорит Москва".
Он также упомянул, что российская армия наносит удары по помощи, которую украинское командование посылает в село Крынки в Херсонской области, и пресекает попытки диверсантов высадиться на стратегически важных островах.
"А далее Константиновка — это прикрытие Дзержинска. Дзержинск — это снабжение украинского авдеевского гарнизона, который мы берем в окружение", — сообщил военкор.
Ранее военкор Сладков сообщил, что события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту".
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