ВС РФ заняли важные позиции над Клещеевкой в районе Артёмовска для контроля пути на Часов Яр. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков на радиостанции "Говорит Москва".

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.