Установлена личность уничтоженного в Ингушетии пособника бандгруппы

По информации пресс-службы регионального УФСБ, правоохранительные органы установили личность устраненного в Ингушетии пособника бандгруппы. Об этой операции силовиков pravda.ru сообщала сегодня в одном из утренних материалов.

Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

Убитый находился в розыске. У него нашли травматический пистолет системы Макарова, модернизированный в боевую версию, и гранату Ф-1. В ходе операции мужчине предложили сдаться, но он решил открыть по силовикам огонь, после чего был уничтожен.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ведомстве.

Личность убитого установлена: им оказался местный житель 1990 года рождения по фамилии Ганиев. Мужчина подозревался в оказании помощи членам местной бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву.

В конце марта – начале апреля неизвестные совершили нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. После этого они напали на полицейских в Малгобекском районе. Позже были найдены тела двоих злоумышленников.

Пятого апреля группу боевиков обнаружили в селении Зязиков-Юрт. В момент задержания они начали отстреливаться. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь были ранены. Тогда преступникам удалось скрыться.

МВД Ингушетии объявило в розыск четверых нападавших, предложив вознаграждении в размере 3 млн рублей за информацию о них. Двоих удалось задержать, оставшиеся двое – Гуражев и Оздоев – пока находятся в розыске.