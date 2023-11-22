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Установлена личность уничтоженного в Ингушетии пособника бандгруппы

Силовые структуры

По информации пресс-службы регионального УФСБ, правоохранительные органы установили личность устраненного в Ингушетии пособника бандгруппы. Об этой операции силовиков pravda.ru сообщала сегодня в одном из утренних материалов.

Установлена личность уничтоженного в Ингушетии пособника бандгруппы
Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

Убитый находился в розыске. У него нашли травматический пистолет системы Макарова, модернизированный в боевую версию, и гранату Ф-1. В ходе операции мужчине предложили сдаться, но он решил открыть по силовикам огонь, после чего был уничтожен. 

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - уточнили в ведомстве.

Личность убитого установлена: им оказался местный житель 1990 года рождения по фамилии Ганиев. Мужчина подозревался в оказании помощи членам местной бандгруппы Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву. 

В конце марта – начале апреля неизвестные совершили нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. После этого они напали на полицейских в Малгобекском районе. Позже были найдены тела двоих злоумышленников.

Пятого апреля группу боевиков обнаружили в селении Зязиков-Юрт. В момент задержания они начали отстреливаться. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь были ранены. Тогда преступникам удалось скрыться. 

МВД Ингушетии объявило в розыск четверых нападавших, предложив вознаграждении в размере 3 млн рублей за информацию о них. Двоих удалось задержать, оставшиеся двое – Гуражев и Оздоев – пока находятся в розыске.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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