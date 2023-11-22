В ходе контртеррористической операции в городе Сунжа ликвидирован пособник бандгруппы

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В управлении ФСБ России по Республике Ингушетия сообщили, что в ходе контртеррористической операции в городе Сунжа ликвидирован преступник, связанный с бандгруппой.

Фото: http:// nac.gov.ru

Информацию о местонахождении мужчины правоохранительные органы получили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и начал стрелять по силовикам. В результате бандит был устранен, его личность устанавливается.

Представители республиканской пресс-службы управления ФСБ подчеркнули, что ситуация находится под контролем, призывали граждан сохранять спокойствие и воздерживаться от вмешательства в действия правоохранительных органов.