В управлении ФСБ России по Республике Ингушетия сообщили, что в ходе контртеррористической операции в городе Сунжа ликвидирован преступник, связанный с бандгруппой.
Информацию о местонахождении мужчины правоохранительные органы получили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и начал стрелять по силовикам. В результате бандит был устранен, его личность устанавливается.
Представители республиканской пресс-службы управления ФСБ подчеркнули, что ситуация находится под контролем, призывали граждан сохранять спокойствие и воздерживаться от вмешательства в действия правоохранительных органов.
Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.