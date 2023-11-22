Российские бойцы рыли туннели в Авдеевке для захвата окопов ВСУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В результате использования 170-метрового подземного туннеля российским штурмовым бригадам удалось выйти на позиции Вооружённых чил Украины (ВСУ). После их появления на позициях противника солдаты ВС РФ смогли разгромить позиции киевской армии в их собственных окопах.

О взятии под контроль опорного пункта ВСУ свидетельствует опубликованное видео, снятое военным корреспондентом Павлом Кукушкиным. На кадрах запечатлён момент, когда российские войска захватывают позицию противника под Авдеевкой. Известно, что при атаке использовался полутонный заряд взрывчатки.

Также на видео виден сам взрыв, в результате которого было поднято в воздух множество килограммов почвы. Решив оставить свои позиции, бойцы ВСУ бросили раненого сослуживца.

По словам командира "Пятнашки" Ахры Авидзбы, опыт Первой мировой войны стал основой для его решения использовать тактику подземной войны. Он отметил, что тогда часто применялись подкопы, чтобы незаметно приблизиться к противнику, захватить его окопы или уничтожить пулемётные точки.