Двое наёмников Эрик Варгас из США и Брэд Стэтфорд из Канады были ликвидированы в районе Авдеевки. Один из сослуживцев сообщил, что они уничтожены на месте в результате атаки либо дроном, либо артиллерией. В результате этого инцидента также погибли ещё двое и несколько человек получили ранения, но их имена пока неизвестны.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0