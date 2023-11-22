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Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады

Силовые структуры

Двое наёмников Эрик Варгас из США и Брэд Стэтфорд из Канады были ликвидированы в районе Авдеевки. Один из сослуживцев сообщил, что они уничтожены на месте в результате атаки либо дроном, либо артиллерией. В результате этого инцидента также погибли ещё двое и несколько человек получили ранения, но их имена пока неизвестны.

Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Оба наёмника прибыли на Украину весной 2022 года и присоединились к Иностранному легиону ВСУ. После 18 месяцев службы их перебросили на Авдеевское направление. Варгас и Стэтфорд отправились в задание со своим подразделением 16 ноября и не вернулись, пишет канал TrackANaziMerc.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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