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Танкист Волков рассказал, что российские военные угнали у ВСУ бронетранспортёр YRP-765 в качестве трофея

1:27
Силовые структуры

По словам командира танкового батальона майора Евгения Волкова, российские военнослужащие угнали западный бронетранспортёр YPR-765 на глазах бойцов ВСУ. Об этом он рассказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Танкист Волков рассказал, что российские военные угнали у ВСУ бронетранспортёр YRP-765 в качестве трофея
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Майор отметил, что после разгрома украинских войск была обнаружена техника противника на их оставленных позициях. Командование приняло решение изъять эти машины, и российский батальон прибыл на территорию на танке.

"Увели из-под носа бронетранспортёр YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме "Армия-2023", — отчитался Волков.

Уточняется, что боевой отряд танков отразил все нападения ВСУ в районе Работино и Вербового на Запорожском направлении. Поддерживая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, танкисты успешно уничтожили большое количество противника, включая личный состав, бронетехнику и укрепления, сообщается в официальном заявлении.

По информации Министерства обороны России, командира танкового батальона, майора Волкова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества за его героический подвиг во время СВО.

YPR-765 уже на вооружении ВСУ. Бронетранспортёры передали Нидерланды.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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