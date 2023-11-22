По словам командира танкового батальона майора Евгения Волкова, российские военнослужащие угнали западный бронетранспортёр YPR-765 на глазах бойцов ВСУ. Об этом он рассказал он в интервью, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.
Майор отметил, что после разгрома украинских войск была обнаружена техника противника на их оставленных позициях. Командование приняло решение изъять эти машины, и российский батальон прибыл на территорию на танке.
"Увели из-под носа бронетранспортёр YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме "Армия-2023", — отчитался Волков.
Уточняется, что боевой отряд танков отразил все нападения ВСУ в районе Работино и Вербового на Запорожском направлении. Поддерживая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, танкисты успешно уничтожили большое количество противника, включая личный состав, бронетехнику и укрепления, сообщается в официальном заявлении.
По информации Министерства обороны России, командира танкового батальона, майора Волкова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества за его героический подвиг во время СВО.
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