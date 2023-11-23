Артиллерийского подразделения Западного военного округа ВС России поразили расчётами гаубицы Д-20 "Ярость" десятки целей ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны страны.
Гаубица стала кошмаром для украинских войск из-за её неуловимости.
"Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчётом, который окрестил орудие именем "Ярость", — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчёта десятки поражённых целей", — сообщили в военном ведомстве ТАСС.
Так, под удар "Ярости" попали миномёты противника, тяжёлая техника, опорные пункты и замаскированные локации.
Как уточнили в Минобороны, главный принцип работы Д-20 — не возвращаться на старые позиции после поражения врага. Из-за этого орудие можно считать "неуловимым".
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.