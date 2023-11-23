Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии

Исламское сопротивление Ирака, объединяющее шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за атаку на американскую военную базу на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор (восток Сирии).

Фото: Министерство обороны РФ

В последнее время американские военные базы в Ираке и Сирии стали объектами нескольких нападений. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила во вторник, что с 17 октября было зафиксировано 66 подобных атак, в результате которых пострадали 62 человека.

Территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, находятся под контролем вооруженных сил США. Эти регионы считаются стратегически важными, так как на них расположены крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских военных, называя его оккупацией и государственным пиратством, направленным на открытое хищение энергетических ресурсов страны.

Четыре дня назад шиитские вооруженные группировки в Ираке взяли на себя ответственность за удар по американской базе Харир на севере Ирака, который был осуществлен при помощи беспилотного аппарата.

В ночь с субботы на воскресенье группировки Ирака атаковали силы США на базе Эт-Танф, также с использованием беспилотных аппаратов. Эта база расположена недалеко от сирийско-иракской границы.