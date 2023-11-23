Вооружённым силам Украины запрещено использовать танки Abrams (США) до следующей весны.
Об этом сообщает издание Business Insider.
Эксперты полагают, что в нынешних условиях и погоде, в месте боевых действий применять эти танки попросту негде, поэтому украинская армия должна "будет ждать подходящего момента".
Катастрофичный провал контрнаступа навёл Вашингтон на определённые мысли, и скорее всего, американское Министерство обороны решило не опускать рейтинг НАТО ещё глубже и оставило танки на стоянках до лучших времён.
А может Пентагон отправит "Абрамсы" на Ближний Восток, для более удобных климатических и погодных условий, комментируют СМИ.
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