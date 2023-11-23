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Киеву запрещено использовать американские танки Abrams до весны

0:46
Силовые структуры

Вооружённым силам Украины запрещено использовать танки Abrams (США) до следующей весны.

Киеву запрещено использовать американские танки Abrams до весны
Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

Об этом сообщает издание Business Insider.

Эксперты полагают, что в нынешних условиях и погоде, в месте боевых действий применять эти танки попросту негде, поэтому украинская армия должна "будет ждать подходящего момента".

Катастрофичный провал контрнаступа навёл Вашингтон на определённые мысли, и скорее всего, американское Министерство обороны решило не опускать рейтинг НАТО ещё глубже и оставило танки на стоянках до лучших времён.

А может Пентагон отправит "Абрамсы" на Ближний Восток, для более удобных климатических и погодных условий, комментируют СМИ.

Этого вам не рассказали про ABRAMS!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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