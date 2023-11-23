Киеву запрещено использовать американские танки Abrams до весны

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам Украины запрещено использовать танки Abrams (США) до следующей весны.

Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

Об этом сообщает издание Business Insider.

Эксперты полагают, что в нынешних условиях и погоде, в месте боевых действий применять эти танки попросту негде, поэтому украинская армия должна "будет ждать подходящего момента".

Катастрофичный провал контрнаступа навёл Вашингтон на определённые мысли, и скорее всего, американское Министерство обороны решило не опускать рейтинг НАТО ещё глубже и оставило танки на стоянках до лучших времён.

А может Пентагон отправит "Абрамсы" на Ближний Восток, для более удобных климатических и погодных условий, комментируют СМИ.