У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать в составе роя

У России появился новый беспилотник "Ланцет" Z-53. Дрон будет искать групповые цели, после чего уничтожать их в составе роя-БПЛА.

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Это прорыв, даже при сравнении со свежими моделями барражирующих дронов.

Российские конструкторы продолжают выпускать обновленные беспилотники, которые достигли превосходства над старыми моделями, представив новую версию знаменитого "камикадзе". Теперь доминировать будет модель Z-53, или "Изделие 53", пишет Telegram-канал "Изделие 53".

Дрон разработан тем же отделом, придумавший предыдущие "Ланцеты", но обладает новыми возможностями.

По мнению аналитиков, Z-53 отличается системой наведения с интегрированным ИИ, использующим без вовлечения оператора систему наведения, умеющую распознавать количество целей. Такие решения ранее не встречались среди образцов фирмы ZALA.

Перспективная "птичка" может похвастаться повышенной дальностью и точностью.

Есть и внешние изменения — у модели отсутствует Х-образная компоновка — четыре крыла находятся спереди, и для компактности в неактивированном виде они прижаты к корпусу, а приходят в боевое положение в момент выстрела из катапульты и раскрываются уже в полёте. В движение дрон приводится винтом, а ищет цели высококачественной камерой.

Характерно, что беспилотник спроектирован и для групповой охоты, а в качестве ударной части — 5-кг боевой начинки. Рой таких аппаратов предназначен накрыть одним заходом позиции зенитных батарей и РСЗО, либо бронетанковые колонны. Предыдущие разновидности этого не умели.

Впервые на передовой Z-53 в секретном порядке стали использоваться 21 октября. Групповыми атаками "тренировалась" нейросеть ударного БПЛА.