ФСБ: в ДНР обнаружили тайник диверсантов, замаскированный под газовый баллон

Спецслужбы ДНР обнаружили в поселке Ялта на юге региона тайник с вооружением, замаскированный под газовый баллон, который диверсанты собиралась отправить в другую область России.

Фото: http:// nac.gov.ru

Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республики.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа в населенном пункте Ялта выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон", — сообщили в УФСБ.

После вскрытия лже-баллона силовики обнаружили в нем два ручных гранатомета РГД-18, две гранаты Ф-1 и два запала. В какой регион РФ украинские диверсанты собирались отправить груз и совершить теракт не сообщается.

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