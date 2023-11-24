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ВСУ объяснили, почему им сложно сбивать российские дроны-камикадзе

0:57
Силовые структуры » Военные новости

Украинские ПВО не справляются с российскими дронами-камикадзе, потому что обычно они летят кучно, объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ объяснили, почему им сложно сбивать российские дроны-камикадзе
Фото: special-ops.org

Военные видят точку на экране и не понимают — один это беспилотник или целая стая, пожаловался он в эфире национального телемарафона.

"То есть летят кучно. Таким образом, знать, один ли он, два или четыре, нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но это может быть и одинокий "Шахед", — признался Игнат.

Кроме того, БПЛА, хоть и летят медленно, зато умеют менять курс, благодаря чему умело обходят украинские ПВО.

"Летит "Шахед" из одной области в другую. Фактически на границе украинских областей они летят, пытаясь обходить позиции наших мобильных огневых групп или зенитных ракетных комплексов", — посетовал представитель ВСУ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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