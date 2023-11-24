ВСУ объяснили, почему им сложно сбивать российские дроны-камикадзе

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские ПВО не справляются с российскими дронами-камикадзе, потому что обычно они летят кучно, объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Фото: special-ops.org

Военные видят точку на экране и не понимают — один это беспилотник или целая стая, пожаловался он в эфире национального телемарафона.

"То есть летят кучно. Таким образом, знать, один ли он, два или четыре, нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но это может быть и одинокий "Шахед", — признался Игнат.

Кроме того, БПЛА, хоть и летят медленно, зато умеют менять курс, благодаря чему умело обходят украинские ПВО.