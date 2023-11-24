Украинские ПВО не справляются с российскими дронами-камикадзе, потому что обычно они летят кучно, объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Военные видят точку на экране и не понимают — один это беспилотник или целая стая, пожаловался он в эфире национального телемарафона.
"То есть летят кучно. Таким образом, знать, один ли он, два или четыре, нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но это может быть и одинокий "Шахед", — признался Игнат.
Кроме того, БПЛА, хоть и летят медленно, зато умеют менять курс, благодаря чему умело обходят украинские ПВО.
"Летит "Шахед" из одной области в другую. Фактически на границе украинских областей они летят, пытаясь обходить позиции наших мобильных огневых групп или зенитных ракетных комплексов", — посетовал представитель ВСУ.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.