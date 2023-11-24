Маляр: Украина перешла в оборону, войска РФ растягивают силы ВСУ

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что к настоящему времени боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли к обороне. При этом российские военнослужащие растягивают силы украинских подразделений по всему фронту.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Таким образом, по мнению Маляр, Вооружённые силы России стремятся истощить ВСУ. Она считает, что сейчас российская армия готовится к каким-то следующим шагам.

"Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами", — цитирует бывшего замминистра украинского оборонного ведомства издание "Страна".

В заключение она подчеркнула, что теперь ВСУ необходимо готовиться к следующему шагу со стороны России. Ведь для Украины "время популярных решений прошло".