Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что к настоящему времени боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) перешли к обороне. При этом российские военнослужащие растягивают силы украинских подразделений по всему фронту.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.