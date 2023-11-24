С 18 до 24 ноября ВС РФ нанесли 31 удар аэродромам ВСУ. Также атака проводилась по местам хранения боеприпасов, оружия и военной техники.
"Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"*, а также Иностранного легиона", — рассказали в оборонном ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
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