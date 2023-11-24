Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Чечни Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий под Белгородом
Минфин Украины раскрыл внешние источники пополнения госбюджета
Раскрыты подробности смерти актёра Максима Шахрова: вылетел на встречку
В Турции обнаружены 2000 древних глиняных печатей, которыми запечатывали официальные римские документы
Астрономы впервые заметили полярное сияние на Солнце
Путин уверен, что нейросеть не заменит медицинского работника и учителя
Daily Mail: ожирение способствует риску развития 13 видов рака
Bild: США и Германия намерены склонить Зеленского к переговорам с Россией
Диетолог Аптон: кефир помогает при профилактике и лечении простуды

ВС России уничтожили пункты «Азова»* высокоточным оружием и БПЛА

0:54
Силовые структуры » Военные новости

С 18 до 24 ноября ВС РФ нанесли 31 удар аэродромам ВСУ. Также атака проводилась по местам хранения боеприпасов, оружия и военной техники.

ВС России уничтожили пункты «Азова»* высокоточным оружием и БПЛА
Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

"Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"*, а также Иностранного легиона", — рассказали в оборонном ведомстве.

* Запрещенная в России террористическая организация

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны Украины собирается в следующем году в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов без малого 4,85 млрд. долларов США.

Также недавно стало известно о том, что новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Фигурист Роман Костомаров показал, как играет в теннис
Поток жителей Украины в Беларусь не останавливается
В подмосковном Щёлково мигранты избили пенсионера, чтобы тот их подвёз
Эксперт посоветовал обращаться в интернет-магазины с хорошей репутацией, чтобы уберечься от торговых мошенников
Журналисты выяснили, куда исчез актёр Гоша Куценко: попал в чёрный список Первого канала
42-летняя Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
ИИ рассказал Путину сказку
Мать с ребёнком чудом спаслись от кирпича, упавшего с фасада многоэтажки в Тюмени
Розового фламинго впервые за 33 года обнаружили в Пермском крае
Lada Vesta вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом по цене 750 тыс. рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников