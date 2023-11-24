ВС России уничтожили пункты «Азова»* высокоточным оружием и БПЛА

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С 18 до 24 ноября ВС РФ нанесли 31 удар аэродромам ВСУ. Также атака проводилась по местам хранения боеприпасов, оружия и военной техники.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

"Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований "Азов"*, а также Иностранного легиона", — рассказали в оборонном ведомстве.

* Запрещенная в России террористическая организация

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны Украины собирается в следующем году в 2024 году потратить на закупку ракетного вооружения и боеприпасов без малого 4,85 млрд. долларов США.

Также недавно стало известно о том, что новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник.