Генеральный штаб ВСУ обязал всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить данные в территориальных центрах комплектования, начиная с 18 мая.
В СМИ Украины появились сообщения о готовящейся тотальной мобилизации и массовой отправке на передовую без комиссии.
Тем мужчинам, которые не обновили данные в ТЦК, запрещено снимать в банкоматах больше 100 гривен. Снять большую сумму денег можно будет только после обновления данных в военкомате.
Ранее Правда.ру писала, что Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.