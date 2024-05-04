Не больше 100 гривен: на Украине мужчинам не обновившим данные в ТЦК, запрещено снимать в банкоматах крупные суммы денег

Генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генеральный штаб ВСУ обязал всех украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить данные в территориальных центрах комплектования, начиная с 18 мая.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В СМИ Украины появились сообщения о готовящейся тотальной мобилизации и массовой отправке на передовую без комиссии.

Тем мужчинам, которые не обновили данные в ТЦК, запрещено снимать в банкоматах больше 100 гривен. Снять большую сумму денег можно будет только после обновления данных в военкомате.

Ранее Правда.ру писала, что Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России.