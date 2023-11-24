Попытки устроить диверсию в Белгородской области успешно пресекаются. Такую работу берут на себя военные из батальона "Запад-АХМАТ", сообщил в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз. В ходе совместной работы бойцов нашего батальона и сводного оперативного отряда города Белгорода под руководством "Ямала" был обнаружен опорный пункт неприятеля в районе населенного пункта Уды Харьковской области" — написал Кадыров.
Он отметил, минометы "АХМАТА" нанесли точный удар по цели, о которой стало известно после операций разведки. После оперативных действий опорный пункт противника и личный состав диверсантов были уничтожены.
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Ранее командир "Ахмата" Алаудинов сообщил, что в ходе спецоперации наступил переломный момент.
Также глава Чечни недавно заявил, что бывшие бойцы "Вагнера" проходят курс подготовки в "Ахмат".
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