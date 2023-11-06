Кадыров: бывшие бойцы "Вагнера" проходят курс подготовки в "Ахмат"

В настоящее время большая группа бывших бойцов ЧВК "Вагнер" проходит подготовку в составе спецназа "АХМАТ". Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
В сообщении он отметил, что все новые участники "АХМАТ" проходят курс тактической стрельбы и полевой медицины.
"Подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов — это лишь часть обширной программы обучения. Другими словами, инструкторы подошли к этому вопросу основательно. Как известно, стратегия и тактика наших подразделений на передовой меняется в зависимости от полученного опыта и технологий. Поэтому важно, чтобы каждый боец обладал самыми последними знаниями, навыками и умениями" — рассказал Кадыров.
Также он выразил благодарность бойцам, пополнившим чеченское подразделение и пожелал им удачной службы.
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