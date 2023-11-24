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MWM: МиГ-35 может наносить удары по целям на всей территории Украины

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Авторитетный американский военно-исторический журнал "Military Watch Magazine" в своей статье, посвященной перспективам развития конфликта на Украине, сообщил своим читателям, что российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Незалежной.

MWM: МиГ-35 может наносить удары по целям на всей территории Украины
Фото: pxfuel.com

"Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", — говорится в статье.

В публикации американских экспертов отмечается, что МиГ-35 прошел боевые испытания в зоне проведения спецоперации на Украине. Причем эта модель значительно превосходит все самолеты, что имеется на вооружении ВВС Украины, пишет "Military Watch Magazine".

Также сообщается, что в случае поставки ВСУ истребителей легкого класса F-16, они станут легкой добычей для российских МиГ-35, которые относятся к поколению"4++".

Короткий взлёт истребителя МиГ-35, пилотаж и посадка на задние стойки шасси.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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