MWM: МиГ-35 может наносить удары по целям на всей территории Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Авторитетный американский военно-исторический журнал "Military Watch Magazine" в своей статье, посвященной перспективам развития конфликта на Украине, сообщил своим читателям, что российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Незалежной.

Фото: pxfuel.com

"Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии", — говорится в статье.

В публикации американских экспертов отмечается, что МиГ-35 прошел боевые испытания в зоне проведения спецоперации на Украине. Причем эта модель значительно превосходит все самолеты, что имеется на вооружении ВВС Украины, пишет "Military Watch Magazine".

Также сообщается, что в случае поставки ВСУ истребителей легкого класса F-16, они станут легкой добычей для российских МиГ-35, которые относятся к поколению"4++".