Марков рассказал об успехах армии России в Авдеевке

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, что ситуация под Авдеевкой складывается в пользу России.

Фото: Минобороны РФ

Марков заявил, что на авдеевском направлении "горловина медленно сжимается".

"Армия России в Авдеевке активно ведёт наступление и взяла 90% так называемой промзоны", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он считает, что Авдеевку ждёт судьба Бахмута.

По плацдарму ВСУ на левом берегу Днепра, по словам Маркова, ВС РФ нанесли сильные удары.