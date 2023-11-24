Политолог Сергей Марков рассказал, что ситуация под Авдеевкой складывается в пользу России.
Марков заявил, что на авдеевском направлении "горловина медленно сжимается".
"Армия России в Авдеевке активно ведёт наступление и взяла 90% так называемой промзоны", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он считает, что Авдеевку ждёт судьба Бахмута.
По плацдарму ВСУ на левом берегу Днепра, по словам Маркова, ВС РФ нанесли сильные удары.
Машина с актёром Максимом Шахровом вылетела на встречную полосу.