Политолог Сергей Марков заявил, что Авдеевку ждёт участь Бахмута и Мариуполя.
Марков назвал боевые действия на фронте симметричными.
"Армия России продолжает медленно, но упорно, наступать на стратегически важном направлении в Адеевке, пытаясь сделать там Бахмут 2 или Мариуполь 2", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что украинская армия расширяет плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынки. Это направление, по словам Маркова, важно, так как может быть использовано для прорыва к Крыму.
Политический эксперт не исключил, что ВС РФ предпримут символические попытки наступления на севере в районе Купянска.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.