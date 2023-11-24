Марков рассказал о расширении плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра

Политолог Сергей Марков заявил, что Авдеевку ждёт участь Бахмута и Мариуполя.

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Марков назвал боевые действия на фронте симметричными.

"Армия России продолжает медленно, но упорно, наступать на стратегически важном направлении в Адеевке, пытаясь сделать там Бахмут 2 или Мариуполь 2", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия расширяет плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынки. Это направление, по словам Маркова, важно, так как может быть использовано для прорыва к Крыму.

Политический эксперт не исключил, что ВС РФ предпримут символические попытки наступления на севере в районе Купянска.