Минобороны России: более 200 целей поражено на Краснолиманском направлении

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" наносят массовое поражение украинским боевикам, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Согласно информации, противник несёт серьёзные потери.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Так, на данном направлении фронта ВС России поразили более 200 целей ВСУ, ударами из тяжёлого оружия, артиллерии и авиации.

"Огнём артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники Вооружённых сил Украины", — сообщил Савчук ТАСС.

Цели выбивают сразу по нескольким направлениям. Так, к примеру, в только в районе Кременной националистические батальоны потеряли более 100 боевиков.