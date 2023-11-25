На Краснолиманском направлении бойцы группировки "Центр" наносят массовое поражение украинским боевикам, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Согласно информации, противник несёт серьёзные потери.
Так, на данном направлении фронта ВС России поразили более 200 целей ВСУ, ударами из тяжёлого оружия, артиллерии и авиации.
"Огнём артиллерии и ударами авиации поражены 200 целей, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скоплений техники Вооружённых сил Украины", — сообщил Савчук ТАСС.
Цели выбивают сразу по нескольким направлениям. Так, к примеру, в только в районе Кременной националистические батальоны потеряли более 100 боевиков.
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