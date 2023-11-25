В субботу, 25 ноября, Министерство обороны РФ озвучила новые данные о потерях, которые ВСУ несут на разных направлениях проведения специальной военной операции.
Только на донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.
И это далеко не весь урон, который российская армия нанесла ВСУ на этой линии боестолкновений за прошедшие сутки.
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", — сообщает пресс-служба Минобороны.
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