Потери ВСУ на донецком направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными

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В субботу, 25 ноября, Министерство обороны РФ озвучила новые данные о потерях, которые ВСУ несут на разных направлениях проведения специальной военной операции.

Фото: kyivpost.com

Только на донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

И это далеко не весь урон, который российская армия нанесла ВСУ на этой линии боестолкновений за прошедшие сутки.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", — сообщает пресс-служба Минобороны.