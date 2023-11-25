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Потери ВСУ на донецком направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными

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Силовые структуры » Военные новости

В субботу, 25 ноября, Министерство обороны РФ озвучила новые данные о потерях, которые ВСУ несут на разных направлениях проведения специальной военной операции.

Потери ВСУ на донецком направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными
Фото: kyivpost.com

Только на донецком направлении противник потерял до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

И это далеко не весь урон, который российская армия нанесла ВСУ на этой линии боестолкновений за прошедшие сутки.

"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны", — сообщает пресс-служба Минобороны.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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