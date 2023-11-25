Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка об обречённости Крымского моста.
Марков считает, что расширение практики Службы безопасости Украиныв в проведении диверсий является серьёзной угрозой для России.
Он отметил, что призывать к мировой общественности бессмыленно, так как СБУ дейсвтует с одобрения ЦРУ и НАТО.
"Весь Глобальный Юг привык к жёстким методам и просто смотрит, кто же будет сильнее", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков считает, что Россия вынуждена будет применить неконвенциональные формы боевых действий.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.