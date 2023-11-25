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Марков об угрозе СБУ взорвать Крымский мост: призывать к мировой общественности бессмысленно

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка об обречённости Крымского моста.

Марков об угрозе СБУ взорвать Крымский мост: призывать к мировой общественности бессмысленно
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Марков считает, что расширение практики Службы безопасости Украиныв в проведении диверсий является серьёзной угрозой для России.

Он отметил, что призывать к мировой общественности бессмыленно, так как СБУ дейсвтует с одобрения ЦРУ и НАТО.

"Весь Глобальный Юг привык к жёстким методам и просто смотрит, кто же будет сильнее", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что Россия вынуждена будет применить неконвенциональные формы боевых действий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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