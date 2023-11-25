Глава СБУ Малюк: "Крымский мост обречён, будет много сюрпризов"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Крымский мост будет атакован ещё не раз.

Фото: moscow-dvorik.com

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Алексей Малюк.

"Дроны СБУ показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого Россия потратила 1 млрд долларов. Мост обречён", — в "документальном" фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис" сказал глава СБУ.

По всей вероятности, он забыл, что случилось с Украиной после всех попыток Киева повредить мост.

Напомним, осенью прошлого года на мосту подорвали грузовую машину со взрывчаткой. Летом 2023 года мост был атакован морскими дронами. После первого теракта по Украине были нанесены массированные удары по энергоинфраструктуре, что серьёзно разбило её экономику.