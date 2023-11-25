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Глава СБУ Малюк: "Крымский мост обречён, будет много сюрпризов"

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Силовые структуры

Крымский мост будет атакован ещё не раз.

Глава СБУ Малюк: "Крымский мост обречён, будет много сюрпризов"
Фото: moscow-dvorik.com

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Алексей Малюк.

"Дроны СБУ показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого Россия потратила 1 млрд долларов. Мост обречён", — в "документальном" фильме "СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис" сказал глава СБУ.

По всей вероятности, он забыл, что случилось с Украиной после всех попыток Киева повредить мост.

Напомним, осенью прошлого года на мосту подорвали грузовую машину со взрывчаткой. Летом 2023 года мост был атакован морскими дронами. После первого теракта по Украине были нанесены массированные удары по энергоинфраструктуре, что серьёзно разбило её экономику.

Глава СБУ Малюк: "Крымский мост обречен. Дальше будет много сюрпризов"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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