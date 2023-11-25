У ВСУ наблюдается низких боевой дух в настоящее время, также замечен недостаток военнослужащих. Как заявили журналисты Financial Times, перед зимой никто из граждан не хочет идти в военкомат.
Корреспондент Крис Миллер в материале издания заявил, что Киев испытывает недостаток вооружения и бойцов.
Также в Киеве опасаются, что пост президента США вновь займёт Дональд Трамп, который делал заявление о том, что заключил бы мир с Россией.
Ранее мы сообщали о том, что полковник Макгрегор сделал заявление: Запад должен поставить вместо Зеленского того, кто готов к переговорам с Россией.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.