Financial Times: боевой дух ВСУ на низком уровне

У ВСУ наблюдается низких боевой дух в настоящее время, также замечен недостаток военнослужащих. Как заявили журналисты Financial Times, перед зимой никто из граждан не хочет идти в военкомат.

Корреспондент Крис Миллер в материале издания заявил, что Киев испытывает недостаток вооружения и бойцов.

Также в Киеве опасаются, что пост президента США вновь займёт Дональд Трамп, который делал заявление о том, что заключил бы мир с Россией.

Ранее мы сообщали о том, что полковник Макгрегор сделал заявление: Запад должен поставить вместо Зеленского того, кто готов к переговорам с Россией.