Сегодня, 26 ноября, ночью вооруженные силы Украины предприняли попытку массового атаковать дронами-камикадзе Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", — сказал градоначальник Москвы.
По его словам, серьёзных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники спецслужбы, подчеркнул Собянин.
Работа по дальнейшему обнаружению беспилотников ВСУ продолжается.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.