Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военкор Сладков: ВC России прорвались через самый крепкий участок обороны ВСУ в Авдеевке
В Кемерове на концерте группы "Любэ" произошла массовая драка
Гоша Куценко рассказал, как его старшая дочь в конфликте с младшей сломала ей ногу
Психотерапевты рассказали, как быть привлекательным и нравиться всем
Украинский беспилотник залетел в квартиру жителя Тулы
Россиянам рассказали, какие машины никогда не остановит инспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД рассказал, какие автомобили сотрудники обязательно остановят
Мобилизованный из Самары подробно рассказал о зарплате в зоне СВО
В советском фильме "Джентльмены удачи" обнаружили киноляп с аномальными татуировками

Ночью Украина пыталась массово атаковать беспилотниками Москву

Силовые структуры

Сегодня, 26 ноября, ночью вооруженные силы Украины предприняли попытку массового атаковать дронами-камикадзе Москву.

Ночью Украина пыталась массово атаковать беспилотниками Москву
Фото: https://worlddefencenews.blogspot.com/2022/07/rheinmetall-showcases-luna-next.html?view=snapshot

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", — сказал градоначальник Москвы.

По его словам, серьёзных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники спецслужбы, подчеркнул Собянин.

Работа по дальнейшему обнаружению беспилотников ВСУ продолжается.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Последние материалы
Психотерапевты рассказали, как быть привлекательным и нравиться всем
Украинский беспилотник залетел в квартиру жителя Тулы
Россиянам рассказали, какие машины никогда не остановит инспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД рассказал, какие автомобили сотрудники обязательно остановят
Мобилизованный из Самары подробно рассказал о зарплате в зоне СВО
В советском фильме "Джентльмены удачи" обнаружили киноляп с аномальными татуировками
Актрису Алферову всячески порицали за влияние на выбор ее дочери
Врач Уланкина рассказала, как всегда быть бодрым без энергетиков
Врач Зяблова назвала 5 признаков, когда необходимо вызывать скорую
Хоккеист Кирилл Капризов и Стефания Маликова снова начали встречаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников