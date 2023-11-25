Подоляк: "ВСУ продолжают наступать — и Россия "еле сдерживает Украину"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у ВСУ так всё хорошо на фронте, что русские "еле-еле сдерживают их всеми силами".

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Причем сделал он это на чистом русском языке — видимо, население Украины иначе не верит в "перемогу".

Занятие армией РФ авдеевской промзоны и ряда территорий на Артёмовском направлении — это, по всей вероятности, "не считаются".

Кстати, неофициальные украинские источники утверждают, что Киев дал команду ВСУ отбить авдеевскую промзону к утру завтрашнего дня, чтобы информация российских информисточников не успела подтвердиться.