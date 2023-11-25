Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у ВСУ так всё хорошо на фронте, что русские "еле-еле сдерживают их всеми силами".
Причем сделал он это на чистом русском языке — видимо, население Украины иначе не верит в "перемогу".
Занятие армией РФ авдеевской промзоны и ряда территорий на Артёмовском направлении — это, по всей вероятности, "не считаются".
Кстати, неофициальные украинские источники утверждают, что Киев дал команду ВСУ отбить авдеевскую промзону к утру завтрашнего дня, чтобы информация российских информисточников не успела подтвердиться.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.