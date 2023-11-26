Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"

Под Авдеевкой стали работать системы дистанционного минирования "Земледелие".

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Ранее эти комплексы применялись до начала и во время контрнаступа ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там создавались минные коридоры, ограничивая манёвр и снабжение ВСУ.

В районе Авдеевки одной из задач российской армии является нарушение линий снабжения боевиков. Все сёла, через которые проходит логистика ВСУ находятся в зоне досягаемости ИСДМ "Земледелия".

В условиях интенсивных боевых действий, когда повышается расход боеприпасов и много раненых, а также понижения температуры, когда возрастает расход топлива, нарушение снабжения станет определяющим фактором устойчивости обороны, пишет "Военная хроника".