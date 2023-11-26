Под Авдеевкой стали работать системы дистанционного минирования "Земледелие".
Ранее эти комплексы применялись до начала и во время контрнаступа ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Там создавались минные коридоры, ограничивая манёвр и снабжение ВСУ.
В районе Авдеевки одной из задач российской армии является нарушение линий снабжения боевиков. Все сёла, через которые проходит логистика ВСУ находятся в зоне досягаемости ИСДМ "Земледелия".
В условиях интенсивных боевых действий, когда повышается расход боеприпасов и много раненых, а также понижения температуры, когда возрастает расход топлива, нарушение снабжения станет определяющим фактором устойчивости обороны, пишет "Военная хроника".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.