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Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ

Силовые структуры

Украинское телевидение походя обозначило цифру убитых и пропавших без вести военнослужащих армии Украины.

Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Потери ВСУ исчисляются в более миллиона человек, а если точнее, то на бегущей строке прошла цифра в 1 126 652 "вiйськослужбовца". Но это те же цифры, про которые говорят уже в открытую. Однако Киев их не признавал ранее и не озвучивал.

Кстати, руководство канала "1 + 1" после звонка из Офиса президента Украины позже извинилось за "опечатку".

Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад приказывает Владимиру Зеленскому срочно искать мира

Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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