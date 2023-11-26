Украинское телевидение походя обозначило цифру убитых и пропавших без вести военнослужащих армии Украины.
Потери ВСУ исчисляются в более миллиона человек, а если точнее, то на бегущей строке прошла цифра в 1 126 652 "вiйськослужбовца". Но это те же цифры, про которые говорят уже в открытую. Однако Киев их не признавал ранее и не озвучивал.
Кстати, руководство канала "1 + 1" после звонка из Офиса президента Украины позже извинилось за "опечатку".
Ранее экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад приказывает Владимиру Зеленскому срочно искать мира
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.