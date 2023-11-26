Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ

Украинское телевидение походя обозначило цифру убитых и пропавших без вести военнослужащих армии Украины.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Потери ВСУ исчисляются в более миллиона человек, а если точнее, то на бегущей строке прошла цифра в 1 126 652 "вiйськослужбовца". Но это те же цифры, про которые говорят уже в открытую. Однако Киев их не признавал ранее и не озвучивал.

Кстати, руководство канала "1 + 1" после звонка из Офиса президента Украины позже извинилось за "опечатку".

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