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Назван главный недостаток новых артиллерийских орудий "Флокс"

Силовые структуры

Новейшая самоходная артиллерийская установка "Флокс", оснащенная колесами для быстрого перемещения по дорогам, была описана военным экспертом Виктором Литовкиным, сообщает NEWS.ru. Тем не менее, по его мнению, использование колесной базы является ее недостатком. При стрельбе установка подвержена откату, и, хотя ее можно поднять с помощью домкрата, это смещает точку прицела, пояснил эксперт.

Назван главный недостаток новых артиллерийских орудий "Флокс"
Фото: Wikipedia by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0

Согласно словам эксперта, новая артиллерийская установка "Флокс" отличается лишь тем, что она оснащена колесами и способна перемещаться по дорогам с высокой скоростью. Он cчитает, что артиллерийские орудия на колесной базе представляют собой упрощенные варианты по сравнению с гусеничными. Они менее эффективны из-за откатов во время стрельбы, даже если их поднимать с помощью домкрата, так как это влияет на точность прицеливания.

Литовкин предположил, что "Флокс" может быть востребован для увеличения производства артиллерийских орудий. Он подчеркнул, что производство этой техники является разумным решением, учитывая их актуальность на передовой линии боевых действий.

Информация о планах передачи новейших самоходных артиллерийских установок "Флокс" в Вооруженные силы России стала известна в начале августа. Эти установки были впервые представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2016" ЦНИИ "Буревестник". Отмечается, что эта боевая машина обладает уникальными возможностями и объединяет несколько видов артиллерийского вооружения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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