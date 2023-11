Назван главный недостаток новых артиллерийских орудий "Флокс"

Новейшая самоходная артиллерийская установка "Флокс", оснащенная колесами для быстрого перемещения по дорогам, была описана военным экспертом Виктором Литовкиным, сообщает NEWS.ru. Тем не менее, по его мнению, использование колесной базы является ее недостатком. При стрельбе установка подвержена откату, и, хотя ее можно поднять с помощью домкрата, это смещает точку прицела, пояснил эксперт.

Фото: Wikipedia by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0