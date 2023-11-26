Очередной танк ВСУ сожгли с помощью дронов: поджигатели техники в деле

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы российской армии при помощи беспилотников-камикадзе уничтожили очередной танк Вооружённых сил Украины.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Тяжёлая машина выдвинулась для поражения позиций группировки "О" ВС РФ, однако была практически сразу уничтожена FPV-дроном. Экипаж танка бежал.

После этого при помощи второго беспилотника в башню танка был заброшен ещё один боеснаряд. Сделали это разведчики "Бешеных псов", пишет издание "Русская Весна".

Уже сообщалось, что украинское командование подтвердило информацию об утере Киевом контроля над укреплённым районом промзоны в Авдеевке.

Поджигатели танков в деле: очередной украинский танк сожгли с помощью дронов