Бойцы российской армии при помощи беспилотников-камикадзе уничтожили очередной танк Вооружённых сил Украины.
Тяжёлая машина выдвинулась для поражения позиций группировки "О" ВС РФ, однако была практически сразу уничтожена FPV-дроном. Экипаж танка бежал.
После этого при помощи второго беспилотника в башню танка был заброшен ещё один боеснаряд. Сделали это разведчики "Бешеных псов", пишет издание "Русская Весна".
Уже сообщалось, что украинское командование подтвердило информацию об утере Киевом контроля над укреплённым районом промзоны в Авдеевке.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.