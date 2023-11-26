Сегодня, 26 ноября, над Азовским морем российские Вооружённые силы сбили две ракеты армии Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ, уточняя что киевский режим попытался атаковать российскую территорию зенитными ракетами С-200. Силы противовоздушной обороны ВС РФ сработали штатно.
Обе ракеты С-200 были сбиты над акваторией Азовского моря, подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ночью Украина попыталась массово атаковать беспилотными аппаратами Москву.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.