По информации украинских информресурсов, российские беспилотные аппараты "Герань" летят в сторону Днепропетровской области.
Ранее командующий Объединенными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что боевые действия могут снова выйти за пределы востока и юга, если Российская Федерация продолжит увеличивать производство вооружения и совершенствовать свои технологии.
А тем временем, в Одесской области ураган сломал пополам опору линии электропередачи, в результате чего Одесса и область обесточены.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.