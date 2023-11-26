Российские "Герани" летят в сторону Днепропетровской области

По информации украинских информресурсов, российские беспилотные аппараты "Герань" летят в сторону Днепропетровской области.

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Ранее командующий Объединенными силами Вооружённых сил Украины Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что боевые действия могут снова выйти за пределы востока и юга, если Российская Федерация продолжит увеличивать производство вооружения и совершенствовать свои технологии.

А тем временем, в Одесской области ураган сломал пополам опору линии электропередачи, в результате чего Одесса и область обесточены.