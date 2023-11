Из-за просчёта руководства Украины Киев рискует лишиться Харькова и Одессы.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Такое может произойти поскольку Банковая отказалась заключать мир с РФ. Это заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Киев сделал большую ошибку, когда отказался в 2022 году от переговоров с Москвой под влиянием Запада. Теперь Владимир Зеленский не сможет как-то улучшить ситуацию

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" нардеп Давид Арахамия заявил, что во время переговоров в Турции Москва и Киев могли заключить мирный договор, но на Украину сразу приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон, который и заставил Киев вести боевые действия.

