Из-за просчёта руководства Украины Киев рискует лишиться Харькова и Одессы.
Такое может произойти поскольку Банковая отказалась заключать мир с РФ. Это заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу", — в интервью YouTube-каналу Dialogue works сказал эксперт.
По его словам, Киев сделал большую ошибку, когда отказался в 2022 году от переговоров с Москвой под влиянием Запада. Теперь Владимир Зеленский не сможет как-то улучшить ситуацию
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" нардеп Давид Арахамия заявил, что во время переговоров в Турции Москва и Киев могли заключить мирный договор, но на Украину сразу приехал премьер-министр Британии Борис Джонсон, который и заставил Киев вести боевые действия.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.