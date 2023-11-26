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Два истребителя Су-27 ВВСУ были сбиты при помощи ЗРС С-400 и самолёта ДРЛОиУ А-50

0:56
Силовые структуры

Два украинских самолёта Су-27 были сбиты с помощью зенитно-ракетной системы С-400 и самолёта с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50.

Два истребителя Су-27 ВВСУ были сбиты при помощи ЗРС С-400 и самолёта ДРЛОиУ А-50
Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают арабские источники.

По информации СМИ, два дня назад была сбита также пара МиГ-29. Отмечается, что российский комплекс, который интегрирован с системой С-400, за весьма короткое время добился огромных успехов и нанёс немалые потери в эскадрильях Военно-Воздушных сил Незалежной.

Напомним, авиакомплекс радиообнаружения и наведения (ДРЛОиУ) является электронной системой разведки и управления, которая устанавливается на самолёте и предназначена для дальнего обнаружения объектов врага,
наведения на них средств поражения, а также координации действий войск.

Боевая стрельба С-400 на полигоне Ашулук
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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