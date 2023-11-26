Два истребителя Су-27 ВВСУ были сбиты при помощи ЗРС С-400 и самолёта ДРЛОиУ А-50

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два украинских самолёта Су-27 были сбиты с помощью зенитно-ракетной системы С-400 и самолёта с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщают арабские источники.

По информации СМИ, два дня назад была сбита также пара МиГ-29. Отмечается, что российский комплекс, который интегрирован с системой С-400, за весьма короткое время добился огромных успехов и нанёс немалые потери в эскадрильях Военно-Воздушных сил Незалежной.

Напомним, авиакомплекс радиообнаружения и наведения (ДРЛОиУ) является электронной системой разведки и управления, которая устанавливается на самолёте и предназначена для дальнего обнаружения объектов врага,

наведения на них средств поражения, а также координации действий войск.