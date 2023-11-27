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Башкирские добровольцы на танке Т-90М "Прорыв" поразили опорный пункт ВСУ

Российские морпехи взяли под контроль два опорных пункта ВСУ под Угледаром

Силовые структуры

Российские морские пехотинцы установили контроль над двумя украинскими опорными пунктами на Угледарском направлении.

Российские морпехи взяли под контроль два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Фото: Вадим Савицкий

Как отметили в Министерстве обороны РФ, штурмовикам-морпехам удалось захватить ключевую лесополосу, где находились два опорника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По информации ТАСС, украинские солдаты не приняли бой и отступили с позиций в районе Угледара. В оборонном ведомстве пояснили, что ВСУ стали часто избегать столкновений с армией России.

Ранее добровольческий танковый отряд из Башкирии поразил опорный пункт украинских войск с помощью Т-90М "Прорыв". В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие заняли закрытую позицию, после чего ударили по военному объекту противника.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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