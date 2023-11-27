Российские морпехи взяли под контроль два опорных пункта ВСУ под Угледаром

Российские морские пехотинцы установили контроль над двумя украинскими опорными пунктами на Угледарском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

Как отметили в Министерстве обороны РФ, штурмовикам-морпехам удалось захватить ключевую лесополосу, где находились два опорника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По информации ТАСС, украинские солдаты не приняли бой и отступили с позиций в районе Угледара. В оборонном ведомстве пояснили, что ВСУ стали часто избегать столкновений с армией России.

Ранее добровольческий танковый отряд из Башкирии поразил опорный пункт украинских войск с помощью Т-90М "Прорыв". В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие заняли закрытую позицию, после чего ударили по военному объекту противника.