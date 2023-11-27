Российские морские пехотинцы установили контроль над двумя украинскими опорными пунктами на Угледарском направлении.
Как отметили в Министерстве обороны РФ, штурмовикам-морпехам удалось захватить ключевую лесополосу, где находились два опорника Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По информации ТАСС, украинские солдаты не приняли бой и отступили с позиций в районе Угледара. В оборонном ведомстве пояснили, что ВСУ стали часто избегать столкновений с армией России.
Ранее добровольческий танковый отряд из Башкирии поразил опорный пункт украинских войск с помощью Т-90М "Прорыв". В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие заняли закрытую позицию, после чего ударили по военному объекту противника.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.