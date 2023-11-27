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Башкирские добровольцы на танке Т-90М "Прорыв" поразили опорный пункт ВСУ

0:55
Силовые структуры

Башкирский добровольческий танковый батальон имени Сергея Зорина эффективно использует новейшие российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне специальной военной операции (СВО).

Башкирские добровольцы на танке Т-90М "Прорыв" поразили опорный пункт ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По данным Министерства обороны России, военнослужащим удалось поразить опорный пункт ВСУ на одном из направлений боевых действий. Отмечается, что танкисты заняли закрытую огневую позицию, после чего начали наносить удары по назначенной цели.

Как пояснили в ведомстве, добровольцы получали координаты от разведгруппы "Айгир", которая тоже состоит из жителей Башкортостана.

Ранее стало известно, что ВСУ сбросили несколько гранат на российский танк Т-90М. Боевая машина ВС РФ выдержала атаку и осталась невредимой. Танк находится в рабочем состоянии, поэтому его продолжат использовать в зоне СВО.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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