Российские специалисты разрабатывают новую линейку беспилотных аппаратов с огнемётами.
Новые дроны будут оснащены подвесными огнемётами, термобарическими и зажигательными снарядами.
Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ. Такие беспилотники должны уничтожать укреплённые районы противника, подчёркивают в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой Вооружённые силы Украины вынуждены применять в зоне боевых действий танки Т-64 "Булат" с парадов.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.