В России разрабатывают новую линейку беспилотников с огнемётами

Российские специалисты разрабатывают новую линейку беспилотных аппаратов с огнемётами.

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Новые дроны будут оснащены подвесными огнемётами, термобарическими и зажигательными снарядами.

Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ. Такие беспилотники должны уничтожать укреплённые районы противника, подчёркивают в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой Вооружённые силы Украины вынуждены применять в зоне боевых действий танки Т-64 "Булат" с парадов.