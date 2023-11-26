Под Авдеевкой были замечены танки Вооружённых сил Украины Т-64 "Булат" в парадной раскраске.
Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".
По информации, именно эти боевые машины Киев год за годом гонял на военных парадах по украинской столице, представляя как гордость оборонпрома Незалежной, и почти не применяя в зоне боевых действий. Плюс ко всему эти танки украсили крестами.
"Если добрались и до них, это означает, что у Недорейха с танками полный швах", — подытожило издание.
Ранее сообщалось, что дроны сожгли очередной танк ВСУ.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.