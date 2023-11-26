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Под Авдеевкой ВСУ вынуждены применять танки Т-64 "Булат" с парадов

Силовые структуры

Под Авдеевкой были замечены танки Вооружённых сил Украины Т-64 "Булат" в парадной раскраске.

Под Авдеевкой ВСУ вынуждены применять танки Т-64 "Булат" с парадов
Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

По информации, именно эти боевые машины Киев год за годом гонял на военных парадах по украинской столице, представляя как гордость оборонпрома Незалежной, и почти не применяя в зоне боевых действий. Плюс ко всему эти танки украсили крестами.

"Если добрались и до них, это означает, что у Недорейха с танками полный швах", — подытожило издание.

Ранее сообщалось, что дроны сожгли очередной танк ВСУ.

Под Авдеевкой замечены украинские танки Т-64 "Булат" в парадной раскраске
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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