Под Авдеевкой ВСУ вынуждены применять танки Т-64 "Булат" с парадов

Под Авдеевкой были замечены танки Вооружённых сил Украины Т-64 "Булат" в парадной раскраске.

Фото: Openverse by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "NЕ.САХАР".

По информации, именно эти боевые машины Киев год за годом гонял на военных парадах по украинской столице, представляя как гордость оборонпрома Незалежной, и почти не применяя в зоне боевых действий. Плюс ко всему эти танки украсили крестами.

"Если добрались и до них, это означает, что у Недорейха с танками полный швах", — подытожило издание.

Ранее сообщалось, что дроны сожгли очередной танк ВСУ.