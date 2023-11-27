Данилов: в расколе между Зеленским и Залужным виноваты "русские шпионы"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным виноваты "русские шпионы".

Фото: https://t.me/stranaua/106561

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, Кремль "внедрил" целую сеть агентов в украинское правительство.

"Российские агенты стремились воспользоваться "так называемой напряженностью" между Зеленским и Залужным. Распространяли "ложные повествования", чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами", — в интервью британскому изданию The Times сказал Данилов.

Помимо этого, Россия пытается проводить в Незалежной антивоенные митинги, отметил секретарь СНБО.

А Зеленский вообще к ещё одному "Майдану" готовится, а "виновата" во всём Россия, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.