В расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным виноваты "русские шпионы".
Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
По его словам, Кремль "внедрил" целую сеть агентов в украинское правительство.
"Российские агенты стремились воспользоваться "так называемой напряженностью" между Зеленским и Залужным. Распространяли "ложные повествования", чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами", — в интервью британскому изданию The Times сказал Данилов.
Помимо этого, Россия пытается проводить в Незалежной антивоенные митинги, отметил секретарь СНБО.
А Зеленский вообще к ещё одному "Майдану" готовится, а "виновата" во всём Россия, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.