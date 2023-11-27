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Данилов: в расколе между Зеленским и Залужным виноваты "русские шпионы"

0:53
Силовые структуры

В расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным виноваты "русские шпионы".

Данилов: в расколе между Зеленским и Залужным виноваты "русские шпионы"
Фото: https://t.me/stranaua/106561

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

По его словам, Кремль "внедрил" целую сеть агентов в украинское правительство.

"Российские агенты стремились воспользоваться "так называемой напряженностью" между Зеленским и Залужным. Распространяли "ложные повествования", чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами", — в интервью британскому изданию The Times сказал Данилов.

Помимо этого, Россия пытается проводить в Незалежной антивоенные митинги, отметил секретарь СНБО.

А Зеленский вообще к ещё одному "Майдану" готовится, а "виновата" во всём Россия, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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