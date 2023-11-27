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Financial Time: у армии Украины заканчивается пехота

Силовые структуры

Украине катастрофически не хватает опытных и молодых солдат. Нехватка личного состава стала проблемой после провального контрнаступа.

Financial Time: у армии Украины заканчивается пехота
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщает Financial Times.

Киев хоть и совершает титанические усилия, чтобы не вызвать протестов в стране, но сохраняет надежду на поток мобилизованных.

Но западные аналитики полагают, что дело не только в числе, но и в качестве военнослужащих, оставляющее желать лучшего.

"Украине нужна пехота, находящаяся в отличной физической форме", — сказал эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Средний возраст боевиков ВСУ, прошедших подготовку за рубежом — 30-40 лет. Это намного больше привычного значения (19-24 года) и негативно скажется на "способности проводить" масштабные операции, подчеркнул старший научный сотрудник аналитического центра "Королевский объединённый институт оборонных исследований" (Великобритания) Джек Уотлинг.

На передовой погибают русскоязычные граждане Незалежной, брошенные киевской власти как пушечное мясо, в то время как нацисты-фанатики отсиживаются за рубежом, отмечают в СМИ.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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