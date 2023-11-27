Украине катастрофически не хватает опытных и молодых солдат. Нехватка личного состава стала проблемой после провального контрнаступа.
Об этом сообщает Financial Times.
Киев хоть и совершает титанические усилия, чтобы не вызвать протестов в стране, но сохраняет надежду на поток мобилизованных.
Но западные аналитики полагают, что дело не только в числе, но и в качестве военнослужащих, оставляющее желать лучшего.
"Украине нужна пехота, находящаяся в отличной физической форме", — сказал эксперт лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.
Средний возраст боевиков ВСУ, прошедших подготовку за рубежом — 30-40 лет. Это намного больше привычного значения (19-24 года) и негативно скажется на "способности проводить" масштабные операции, подчеркнул старший научный сотрудник аналитического центра "Королевский объединённый институт оборонных исследований" (Великобритания) Джек Уотлинг.
На передовой погибают русскоязычные граждане Незалежной, брошенные киевской власти как пушечное мясо, в то время как нацисты-фанатики отсиживаются за рубежом, отмечают в СМИ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.