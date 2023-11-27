SHOT: испанский дрон Columba атаковал Тулу

Вчера над территорией Тульской области подразделения российских сил ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, один из которых оказался испанского производства.

Фото: telegram

ВСУ ударили по Тульской области испанском дроном-камикадзе Columba, который нес на себе почти полкило взрывчатки.

Это второй случай применения испанского БПЛА на территории России, сообщил 27 ноября Telegram-канал SHOT.

Впервые два беспилотника этой марки украинские боевики использовали в середине ноября, пытаясь безуспешно ударить ими по объектам в Смоленской области.

"ВСУ модернизируют испанские дроны Columba на предприятии ООО "НПП Спайтек" в Одессе. Переделывают их в ударные и увеличивают дальность полёта", — уточняет ТГ-канал.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ готовится к возможному расширению территории конфликта с Россией.