В Самаре задержана пособница спецслужб Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Самаре ФСБ задержала женщину, которая пыталась склонить военных присоединиться к стороне Украины. Сообщается, что возбуждено дело и она является пособницей украинских спецслужб.

Фото: http:// nac.gov.ru

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена"", — говорится в сообщении.

По информации ФСБ России, задержанная использовала интернет-ресурсы, которые целью имели дискредитацию Вооруженных Сил РФ, чтобы уговорить российских солдат перейти на сторону ВСУ.

Напомним, ранее в Бурятии ранее также был задержан пособник украинской разведки, который был обвинен в том же — склонении военнослужащих к переходу на сторону киевского режима.