В Самаре ФСБ задержала женщину, которая пыталась склонить военных присоединиться к стороне Украины. Сообщается, что возбуждено дело и она является пособницей украинских спецслужб.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена"", — говорится в сообщении.
По информации ФСБ России, задержанная использовала интернет-ресурсы, которые целью имели дискредитацию Вооруженных Сил РФ, чтобы уговорить российских солдат перейти на сторону ВСУ.
Напомним, ранее в Бурятии ранее также был задержан пособник украинской разведки, который был обвинен в том же — склонении военнослужащих к переходу на сторону киевского режима.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.