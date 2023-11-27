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ВСУ пытались атаковать двумя дронами авиационный завод в Смоленске

Силовые структуры

Украинские боевики уже предприняли несколько попыток нанести удар беспилотниками по авиационному заводу, расположенному в Заднепровском районе Смоленска.

ВСУ пытались атаковать двумя дронами авиационный завод в Смоленске
Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Очередной удар был безуспешно нанесен по стратегическому предприятию накануне, 26 ноября. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

По данным ТГ по Смоленску было выпущено два дрона, один из которых был сбит средствами ПВО, а второй посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

"В итоге дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Атаку украинских дронов подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин, сообщивший в своих соцсетях, что "пострадавших нет".

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Тульскую область с помощью испанского БПЛА Columba.

В Смоленске и Смоленском районе сбили беспилотники
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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