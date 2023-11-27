Киевский режим собрался мобилизовать на фронт "жителей Луганской области".
Но оказались руки коротки, пишет Telegram-канал "Донбасс решает".
"Абсурдное, как все нынче на территории Украины, заявление сделал фейковый глава "Луганской военной администрации" Артём Лысогор", — отмечает портал.
По словам автора статьи, для выполнения данной задачи даже будет привлечена "полиция Луганщины". Возможно, пару посёлков, лежащих в пределах ЛНР, ещё под оккупацией киевской власти, однако мобилизовать там кого-то — из области фантастики.
По всей вероятности, "луганских полицейских" найдут" в других регионах Украины.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.