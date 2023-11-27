Киев собрался мобилизовать "жителей Луганской области", но руки коротки

Киевский режим собрался мобилизовать на фронт "жителей Луганской области".

Фото: ru.freepik.com

Но оказались руки коротки, пишет Telegram-канал "Донбасс решает".

"Абсурдное, как все нынче на территории Украины, заявление сделал фейковый глава "Луганской военной администрации" Артём Лысогор", — отмечает портал.

По словам автора статьи, для выполнения данной задачи даже будет привлечена "полиция Луганщины". Возможно, пару посёлков, лежащих в пределах ЛНР, ещё под оккупацией киевской власти, однако мобилизовать там кого-то — из области фантастики.

По всей вероятности, "луганских полицейских" найдут" в других регионах Украины.